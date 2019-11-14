Вжух и… Рязанцам запретили выбрасывать мусор в новые контейнеры

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанцам запретили выбрасывать мусор в новые контейнеры, которые только недавно установили в городе. Такое объявление появилось на мусорных баках во дворе домов № 57 корпус 1 и 57 корпус 2 по Касимовскому шоссе.
Кроме того, строительные отходы местным жителям предложили относить в бункер к воротам.
Куда же рязанцам девать другой мусор, в объявлении, написанном с ошибками, не указано.
Пока редактор писал эту новость, у одного из журналистов RZN.info родился вот такой экспромт:
Мешки с домашним мусором выбрасывай в кусты,
Зеленые контейнеры здесь девственно чисты!
Напомним, Рязанская область стала одной из самых последних, где началась «мусорная реформа». Горожане
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьПод Воронежем пенсионер получил срок за изнасилование восьмилетней внучки
|
cледующая новость →«Сбербанк» снизил ставки по потребительским кредитам
ПАО «Ростелеком» объявил о том, что совет директоров компании одобрил сделку по приобретению 55% долей ООО «Т2 РТК Холдинг» (Tele2 Россия).