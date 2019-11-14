Выполняли трюки. Скейтбордисты испортили плиты в воронежском сквере

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Скейтбордисты и велосипедисты, выполнявшие трюки на гранитных плитах, испортили обновленный Пушкинский сквер у театра оперы и балета, пишет «
Работы по восстановлению проведут в ближайшее время. На плитах также установят элементы, запрещающие кататься.
Фото «
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Праздник приурочен к окончанию уборочной кампании.