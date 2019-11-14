Воронежцев предупредили о сбое в работе цифрового ТВ

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Воронежцев предупредили о сбое в работе цифрового телевидения, которые могут произойти в ноябре. 18-19 ноября в области пройдут технические работы по настройке ТВ для врезок региональных каналов, пишет «Комсомольская правда».
При этом отмечается, что неполадки можно устранить самостоятельно.
Для этого нужно будет перенастроить каналы:
Более подробную информацию можно получить на сайте смотрицифру. рф или по телефону горячей линии 8-800-220-20-02.
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