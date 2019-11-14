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17:20, 14 ноября 2019 66
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Воронежцев предупредили о сбое в работе цифрового ТВ

Воронежцев предупредили о сбое в работе цифрового ТВ

Воронежцев предупредили о сбое в работе цифрового телевидения, которые могут произойти в ноябре. 18-19 ноября в области пройдут технические работы по настройке ТВ для врезок региональных каналов, пишет «Комсомольская правда».

При этом отмечается, что неполадки можно устранить самостоятельно.

Для этого нужно будет перенастроить каналы:

  • нажмите на пульте телевизора (или приставки) одну из этих кнопок: Info, Menu или Tools (точное название кнопки зависит от производителя);
  • найдите в открывшемся окне раздел «Настройка каналов», а в нем — функцию «Автопоиск», и запустите ее;
  • дождитесь, пока система заново найдет все каналы.

Более подробную информацию можно получить на сайте смотрицифру. рф или по телефону горячей линии 8-800-220-20-02.


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