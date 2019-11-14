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Фото: Pixabay.com
В Захаровском районе лиса заразила овцу бешенством. Об этом сообщило издательство «
Житель села Катагоща убил лису, которая забралась к нему в сарай. Труп животного сожгли сотрудники ветстанции.
Через 21 день мужчина обратился к ветеринарам. Те установили, что одна из его овец заболела бешенством: животное бросалось на стены, билось головой о кормушку, не ело и вело себя агрессивно. Овцу изолировали, на следующий день она умерла.
Врачи привили пять голов крупного рогатого скота и 12 овец, а также трех кошек и двух собак в личном подворье сельчанина. Территорию продезинфицировали.
В Карагоще до 20 декабря установили
Это первый случай бешенства в Захаровском районе с начала года.
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