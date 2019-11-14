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17:49, 14 ноября 2019 202
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В Захаровском районе лиса заразила овцу бешенством

В Захаровском районе лиса заразила овцу бешенством

Фото: Pixabay.com

В Захаровском районе лиса заразила овцу бешенством. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Житель села Катагоща убил лису, которая забралась к нему в сарай. Труп животного сожгли сотрудники ветстанции.

Через 21 день мужчина обратился к ветеринарам. Те установили, что одна из его овец заболела бешенством: животное бросалось на стены, билось головой о кормушку, не ело и вело себя агрессивно. Овцу изолировали, на следующий день она умерла.

Врачи привили пять голов крупного рогатого скота и 12 овец, а также трех кошек и двух собак в личном подворье сельчанина. Территорию продезинфицировали.

В Карагоще до 20 декабря установили карантин.

Это первый случай бешенства в Захаровском районе с начала года.


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