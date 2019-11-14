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В Воронеже «двенадцатая» насмерть сбила пешехода. Об этом
Авария произошла в среду, 13 ноября, в 19:50 часов у дома №43 на улице Ворошилова. По предварительным данным, 25-летний водитель на «ВАЗ-21124» ехал во втором ряду по улице Ворошилова в направлении улицы Космонавтов и сбил мужчину, который переходил дорогу не по «зебре».
43-летний пострадавший умер до приезда медиков.
Полиция проводит проверку.
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