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14:59, 14 ноября 2019 129
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В Твери пожарный откачал пострадавшего кота

В Твери пожарный откачал пострадавшего кота

Фото: Pixabay.com

В Твери пожарный откачал пострадавшего кота. Животное надышалось угарным газом. Видео спасения животного опубликовали во «ВКонтакте».

На ролике видно, как пожарный поливал кота водой из лужи, а затем прикладывал к его морде кислородную маску. Постепенно животное пришло в себя.

Пожар произошел 12 ноября в здании на улице Двор Пролетарки.


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