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Фото: Pixabay.com
В Твери пожарный откачал пострадавшего кота. Животное надышалось угарным газом. Видео спасения животного
На ролике видно, как пожарный поливал кота водой из лужи, а затем прикладывал к его морде кислородную маску. Постепенно животное пришло в себя.
Пожар произошел 12 ноября в здании на улице Двор Пролетарки.
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