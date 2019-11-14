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20:49, 14 ноября 2019 225
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В шиловский музей передали колокол начала XX века

В шиловский музей передали колокол начала XX века

Фото: Издательство «Пресса»

В шиловский музей передали колокол начала XX века. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Методист музейного комплекса Александр Фомин рассказал, что чугунный колокол передал житель села Ирицы Сергей Гузовский.

«Интересно отметить, что данный колокол изначально не был снабжен внутренним языком, поэтому звук из него получался при ударении металлическим предметом о край изделия», — пояснил Фомин.

По мнению краеведов, этот колокол могли использовать как корабельную рынду или как пожарный колокол.

Новый экспонат включили в экспозицию в витрине «Мосоловский железоделательный завод».


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