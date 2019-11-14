RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Издательство «Пресса»
В шиловский музей передали колокол начала XX века. Об этом сообщило издательство «
Методист музейного комплекса Александр Фомин рассказал, что чугунный колокол передал житель села Ирицы Сергей Гузовский.
«Интересно отметить, что данный колокол изначально не был снабжен внутренним языком, поэтому звук из него получался при ударении металлическим предметом о край изделия», — пояснил Фомин.
По мнению краеведов, этот колокол могли использовать как корабельную рынду или как пожарный колокол.
Новый экспонат включили в экспозицию в витрине «Мосоловский железоделательный завод».
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНа Южной окружной под путепроводом застрял «КамАЗ» — соцсети
|
cледующая новость →В Рязани сделали первые экопарковки
Праздник приурочен к окончанию уборочной кампании.