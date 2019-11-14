В Сасове обокрали погорельца

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В Сасове обокрали 57-летнего мужчину, у которого сгорел дом. Об этом сообщила
По словам пострадавшего, в пожаре уцелел сарай, там хранилась бетономешалка.
Оказалось, что двое злоумышленников узнали о происшествии и решили проверить, что ценного осталось на сгоревшем участке. Краденную бетономешалку 28-летние мужчины пытались продать.
Подозреваемых задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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