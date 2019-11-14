В Рязани в полтора раза увеличили объем дорожных работ

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Администрация Рязани
Дирекция благоустройства в полтора раза увеличила объем дорожных работ. Об этом в четверг, 14 ноября,
С января по ноябрь рабочие выполнили «ямочный ремонт» на площади 22 854,4 квадратных метра. Из них ремонт:
За этот же период 2018 года объем выполненных работ составил 13 879,8 квадратных метра. Из них ремонт:
В мэрии уточнили, что производительность выросла за счет внедрения «бережливого производства» и оптимизации «ямочного ремонта».
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьПроект бюджета региона на 2020-2022 годы обсудили на публичных слушаниях
|
cледующая новость →Приставы арестовали имущество рязанцев, не плативших алименты
Праздник приурочен к окончанию уборочной кампании.