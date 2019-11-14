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Рязанские активисты пожаловались на неработающую лабораторию для замеров воздуха. Об этом сообщили в
В среду, 13 ноября, жители Песочни около 15 раз пожаловались на сильные химические запахи со всего района.
По словам автора поста, активисты из-за выбросов начали звонить в службу, однако дежурный ответил, что лаборатория «находится на штатно-организационных мероприятиях», поэтому она «какое-то время не будет выезжать на замеры».
Жителям региона посоветовали обращаться в Роспотребнадзор. Сотрудник ведомства телефонном разговоре с активистами сообщила, что если у ГО ЧС есть проблемы, они должны договориться с минприроды о временном использовании их лаборатории.
Замминистра природопользования области Александр Акимов рассказал рязанцам, что запрос на использование лаборатории к ним не поступал.
«В городе есть шесть подвижных лабораторий, почему именно лаборатория Минприроды должна быть использована для подмены их лаборатории — непонятно. В ближайшее время будет встреча, на которой будет обсуждаться этот вопрос. В любом случае, ГО ЧС продолжают свою работу, есть у них сейчас лаборатория или нет. Они должны принимать и обрабатывать заявки от жителей города. Продолжайте звонить по номеру 55-00-41», — заявил Акимов.
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