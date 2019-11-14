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Фото: Pixabay.com
В Песочне рязанец едва не задушил свою тетю за упреки. Об этом
46-летняя рязанка приехала навестить мать в дом на улице Новоселов. С подъезде она столкнулась с пьяным племянником, который живет вместе с бабушкой. Горожанка начала отчитывать его за «ненадлежащее поведение». Тот в ответ стал ее душить. На шум вышла мать женщины и позвала на помощь.
На 30-летнего мужчину завели дело по части 1 статьи 119 УК («Угроза убийством»). Ему грозит до двух лет принудительных работ или до двух лет тюрьмы.
Ранее рязанца судили за разбойное нападение и за другие преступления.
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Праздник приурочен к окончанию уборочной кампании.