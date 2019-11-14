В новомичуринском техникуме опровергли информацию о трещине на стене

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В новомичуринском многоотраслевом техникуме опровергли информацию о трещине на здании. В четверг, 14 ноября, в редакцию обратилась местная жительница, которая
«Это не наше здание, а вообще жилой дом, — сказал директор Олег Немых. — В здании учебного корпуса техникума от железобетонной колонны отслоилась облицовочная плитка, которая не несет никакой технической нагрузки на здание. Никакой угрозы здания и жизни для учащихся нет».
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новость«Сбербанк» снизил ставки по потребительским кредитам
|
cледующая новость →Стало известно, кто заплатит ущерб за рухнувшие витрины с алкоголем в рязанском магазине
ПАО «Ростелеком» объявил о том, что совет директоров компании одобрил сделку по приобретению 55% долей ООО «Т2 РТК Холдинг» (Tele2 Россия).