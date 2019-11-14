В ночь на пятницу в Рязанской области похолодает до -5 градусов

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В ночь на пятницу, 15 ноября, в Рязанской области похолодает до -5 градусов. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью -5, 0 градусов; днем +1, +6 градусов.
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