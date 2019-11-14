В мэрии отчитались об уборке палаток на Почтовой

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В пресс-службе мэрии отчитались об уборке палаток на Почтовой. Ранее рязанец
«Некоторые домики с окончанием летнего фестивального сезона не используются арендаторами для торговли. Патрулирование этой территории ведется сотрудниками МБУК „Арт-Центр“ регулярно. Инцидент со взломом торгового павильона произошел 12-13 ноября, так как последнее обследование территории было произведено в понедельник, 11 ноября», — говорится в сообщении.
По факту вандализма центр обратился с заявлением в полицию, но из-за незначительного ущерба в возбуждении дела отказали.
Мусор из палаток убрали, территорию привели в порядок.
«Для предотвращения подобных ситуаций в будущем усилено патрулирование, установлены затворы на двери торговых павильонов», — отметили в администрации.
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