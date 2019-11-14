Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:30, 14 ноября 2019 417
 0    0

В мэрии отчитались об уборке палаток на Почтовой

В мэрии отчитались об уборке палаток на Почтовой

В пресс-службе мэрии отчитались об уборке палаток на Почтовой. Ранее рязанец пожаловался на состояние павильонов.

«Некоторые домики с окончанием летнего фестивального сезона не используются арендаторами для торговли. Патрулирование этой территории ведется сотрудниками МБУК „Арт-Центр“ регулярно. Инцидент со взломом торгового павильона произошел 12-13 ноября, так как последнее обследование территории было произведено в понедельник, 11 ноября», — говорится в сообщении.

По факту вандализма центр обратился с заявлением в полицию, но из-за незначительного ущерба в возбуждении дела отказали.

Мусор из палаток убрали, территорию привели в порядок.

«Для предотвращения подобных ситуаций в будущем усилено патрулирование, установлены затворы на двери торговых павильонов», — отметили в администрации.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
5 дней назад
«Сон и пища — за рулем». Как изменились условия работы водителей и кондукторов рязанских автобусов

«Сон и пища — за рулем». Как изменились условия работы водителей и кондукторов рязанских автобусов 2

«Автоколонна 1310» обанкротилась, а ее имущество передали «Управлению рязанского троллейбуса».

Популярное
Комментируемое
Новое
9:49, 4 ноября 2019 3 898
Федеральный телеканал показал сюжет о смерти 14-летней рязанки в туалете больницы
17:22, 5 ноября 2019 4 834
В Рязани в бывшем «Доме книги» откроется «Макдоналдс» 32
14:23, 8 ноября 2019 3 277
Главные вопросы о «мусорной реформе» в Рязанской области 9
8:09, 10 ноября 2019 1 834
Из рязанского торгового центра женщина украла детские вещи
18:07, 4 ноября 2019 1 414
В честь Дня народного единства рязанцы выстроились в огромную снежинку
Все новости
Голосования

Что бы вы хотели увидеть в Рязани к празднованию «Новогодней столицы»?

Окончание опроса: 1.12.2019
Архив голосований
Форум