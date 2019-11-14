В Горроще рязанец попал под колеса «Шевроле»

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Фото: УМВД по Рязанской области
Вечером в среду, 13 ноября, около дома №105-а по улице Островского произошло ДТП. Об этом сообщила
В 18:40 автомобиль Chevrolet Lacetti, ехавший со стороны улицы Чкалова, сбил 40-летнего рязанца, переходившего дорогу по «зебре».
Пешеход получил травмы, с которыми обращался в больницу.
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