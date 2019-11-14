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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
В аварии с бензовозом под Рязанью пострадала женщина. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
ДТП произошло в четверг, 14 ноября, в 9:10 на 19 километре дороги Рязань-Ряжск. «МАЗ»
«МАЗом» управлял 63-летний житель области.
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