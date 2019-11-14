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12:04, 14 ноября 2019 495
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В аварии с бензовозом под Рязанью пострадала женщина

В аварии с бензовозом под Рязанью пострадала женщина

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В аварии с бензовозом под Рязанью пострадала женщина. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

ДТП произошло в четверг, 14 ноября, в 9:10 на 19 километре дороги Рязань-Ряжск. «МАЗ» столкнулся с Volkswagen Golf, за рулем которого была 51-летняя рязанка.

«МАЗом» управлял 63-летний житель области.


© RZN.info

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