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7:59, 14 ноября 2019 324
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В Амурской области студент колледжа расстрелял сверстников, погибли два человека

В Амурской области студент колледжа расстрелял сверстников, погибли два человека

В Благовещенске Амурской области студент колледжа расстрелял сверстников, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

Утром к наряду ДПС, который патрулировал улицы Шевченко и Красноармейскую, подбежал молодой человек и сообщил, что неизвестный устроил стрельбу в колледже.

По данным следователей, стрельбу открыл 19-летний студент из зарегистрированного за ним охотничьего оружия. От ранений погиб 19-летний парень, еще трое молодых людей — 17, 19 и 20 лет пострадали и были госпитализированы. У них множественные огнестрельные ранения, один находится в тяжелом состоянии.

В региональном МВД сообщили, что нападавший погиб.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений».

Мэрия решила собрать экстренную комиссию по ЧС по мерам обеспечения безопасности на территории образовательных учреждений. На место выехали руководители города.

Губернатор области Василий Орлов выразил соболезнования родственникам погибших и пострадавших и заявил, что власти окажут помощь родным жертв стрельбы.

По данным СМИ, причиной произошедшего мог стать конфликт между сверстниками.


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