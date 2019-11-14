В 2019 году в Воронежской области диспансеризацию пройдут около 660 тысяч человек

В среду, 13 ноября, председатель воронежской облдумы Владимир Нетесов посетил воронежскую поликлинику №3, сообщила пресс-служба регионального парламента.

Владимир Нетесов на примере учреждения посмотрел, как проходит диспансеризация населения в области. Он ознакомился с работой call-центра, регистратуры, отделений поликлиники, а также пообщался с медицинским персоналом и пациентами.

Заведующая поликлиникой Юлия Попова рассказала, что медучреждение обслуживает 63 143 человека и рассчитана на 524 посещения в смену. Работа по профосмотрам и диспансеризации ведется с каждым пациентом индивидуально. Звонки, смс-рассылка и даже персональное приглашение на диспансеризацию сделали свое дело. В 2019 проверить здоровье к врачам пришло почти вдвое больше работающего населения, чем в предыдущий год.

«Мы проанализировали и выяснили, что сейчас не работают объявления в лифтах или у подъездов, работает только индивидуальный подход к каждому жителю города. Мы обзваниваем пациентов и приглашаем каждого на обследование. Охват диспансеризацией должен быть 100% в каждой поликлинике. Результаты дают о себе знать. За этот год в ходе диспансеризации у нас было выявлено более 1,5 тысяч человек с теми или иными заболеваниями на ранней стадии, которые поддаются эффективному лечению», — добавила заведующая.

Всего на 2019 год в план диспансеризации по Воронежской области включено 663 433 человек, за 9 месяцев осмотр прошли 471 390 человек, из них на второй этап для дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания направлено 127 886 человек (27%). Впервые взято на диспансерный учет 37 800 человек.

Владимир Нетесов отметил, что необходимо активно информировать жителей региона о важности прохождения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.

«Важно, чтобы воронежцы как можно дольше оставались здоровыми и активными, сохраняли мотивацию к ведению здорового образа жизни. В этом году приняты новые нормативные документы по порядку проведения профосмотров и диспансеризации. Граждане в возрасте от 18 до 39 лет будут раз в год проходить профосмотр и раз в три года диспансеризацию, а с 40 лет — ежегодную диспансеризацию. Напомню, что для прохождения диспансеризации граждане имеют право на освобождение от работы на один рабочий день, Кроме того, с этого года качественно расширена программа диспансеризации, например, в нее включен скрининг семи наиболее распространенных онкологических заболеваний. А с 2020 года в программе диспансеризации акцент будет сделан на здоровье старшего поколения — включаются дополнительные меры скрининга для людей старше 65 лет», — подчеркнул спикер регионального парламента.

Заведующая поликлиникой сообщила, что в прошлом году также была капитально отремонтирована детская поликлиника №8, входящая в структуру БУЗ ВО «ВГП №3».

После ремонта здесь создали зоны рекреации для повышения комфортности ожидания, в холлах установили инфоматы и мониторы, ввели зонирование внутреннего пространства. Для сокращения сроков проведения профилактических осмотров детей ввели «единый талон», по которому проводится комплексный осмотр, включая лабораторные и функциональные исследования.

Нетесов подчеркнул значимость проводимых мероприятий и отметил, что такую работу должны продолжить.

«При ремонте поликлиник надо сразу принимать во внимание критерии „бережливого производства“, чтобы люди не тратили время в очередях и своевременно получали необходимую помощь». До 2024 года все медорганизации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, планируют перевести на новые стандарты.