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15:59, 14 ноября 2019 542
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Стало известно, кто заплатит ущерб за рухнувшие витрины с алкоголем в рязанском магазине 1

Стало известно, кто заплатит ущерб за рухнувшие витрины с алкоголем в рязанском магазине

Фото: Издательство «Пресса»

Ущерб в 40 тысяч рублей за рухнувшие витрины с алкоголем в «Пятерочке» в поселке Милославское вычтут из зарплат сотрудников магазина. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Инцидент произошел во вторник, 12 ноября. В момент обрушения в магазине находилось всего пять покупателей.

Причина обвала стеллажа — сломанное крепление. Витрину обратно устанавливать не стали.

Ранее произошедшее сняли камеры видеонаблюдения. На ситуацию отреагировала компания «Пятерочка».


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