Стало известно, кто заплатит ущерб за рухнувшие витрины с алкоголем в рязанском магазине

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Фото: Издательство «Пресса»
Ущерб в 40 тысяч рублей за рухнувшие витрины с алкоголем в «Пятерочке» в поселке Милославское вычтут из зарплат сотрудников магазина. Об этом сообщило издательство «
Инцидент произошел во вторник, 12 ноября. В момент обрушения в магазине находилось всего пять покупателей.
Причина обвала стеллажа — сломанное крепление. Витрину обратно устанавливать не стали.
Ранее произошедшее
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