Сорокина пригласила рязанцев обсудить развитие города

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Мэр Рязани Елена Сорокина пригласила жителей региона обсудить развитие города. Сообщение появилось на ее личной
Встреча представителей администрации с жителями Московского района пройдет в субботу, 16 ноября.
«Я приглашаю всех инициативных горожан, которых беспокоит судьба Рязани, присоединиться к открытому обсуждению и высказать свое мнение, поделиться своими идеями, ведь город — это прежде всего люди, которые в нем живут и работают», — отметила глава горадминистрации.
Мероприятие начнется в 10:00 в ДК «Приокский».
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