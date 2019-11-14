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14:55, 14 ноября 2019 115
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СК возбудил третье уголовное дело после стрельбы в Благовещенске

СК возбудил третье уголовное дело после стрельбы в Благовещенске

В Благовещенске возбудили третье дело о халатности сотрудников колледжа после стрельбы студентом, передает РИА Новости со ссылкой на представиля СК России Светлану Петренко.

В четверг, 14 ноября, в Амурском колледже стрельбу открыл 19-летний студент из зарегистрированного за ним охотничьего оружия. От ранений погиб 19-летний парень, еще трое молодых людей — 17, 19 и 20 лет пострадали и были госпитализированы. У них множественные огнестрельные ранения, один находится в тяжелом состоянии. В полиции уточнили, что нападавший скончался.

По предварительным данным, в корпусе, где произошла стрельба, отсутствовал рамочный металлодетектор.

Ранее СК возбудил дело об убийстве и ненадлежащей охране здания колледжа.


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