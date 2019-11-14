СК возбудил третье уголовное дело после стрельбы в Благовещенске

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Благовещенске возбудили третье дело о халатности сотрудников колледжа после стрельбы студентом, передает
В четверг, 14 ноября, в Амурском колледже
По предварительным данным, в корпусе, где произошла стрельба, отсутствовал рамочный металлодетектор.
Ранее СК возбудил дело об убийстве и
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Твери пожарный откачал пострадавшего кота
|
cледующая новость →А что в кино? «Ангелы Чарли», «Грех» и другие новинки
«Автоколонна 1310» обанкротилась, а ее имущество передали «Управлению рязанского троллейбуса».