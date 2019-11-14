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16:06, 14 ноября 2019 170

«Сбербанк» снизил ставки по потребительским кредитам

«Сбербанк» снизил ставки по потребительским кредитам

«Сбербанк» запустил новогоднюю акцию по потребительским кредитам, которая действует с 13 ноября 2019 года по 30 января 2020 года включительно. В рамках акции снижение по сравнению с базовыми условиями составило один процентный пункт.

Так, например, в рамках продукта «Потребительский кредит без обеспечения» фиксированная ставка по кредитам на сумму от 1 млн рублей составит 11,9%. Кредиты от 300 тысяч до 1 млн предлагаются по ставкам в диапазоне 11,9%-16,9%, кредиты от 30 до 300 тысяч доступны по ставкам в диапазоне 12,9%-19,9%.

«Накануне Нового года „Сбербанк“ традиционно проводит промокампанию по потребительским кредитам. Обычно ближе к концу года мы видим повышенный спрос клиентов на этот продукт — в среднем на 60% выше, чем в первые месяцы года. Надеемся, что наше новогоднее предложение позволит всем нашим клиентам реализовать свои новогодние желания», — прокомментировал Сергей Широков, управляющий директор дивизиона «Занять и сберегать» «Сбербанка».

Специальные условия в рамках новогодней акции действуют для следующих продуктов: «Потребительский кредит без обеспечения», «Потребительский кредит на рефинансирование» и «Потребительский кредит под поручительство».

Подать заявку на потребительский кредит можно в мобильном приложении и веб-версии интернет-банка «Сбербанк Онлайн» или в отделении банка.


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