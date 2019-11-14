Рязанским предпринимателям рассказали, где «растворяется» прибыль и как выжить в кризис

Во вторник, 12 ноября, в Рязани прошел бесплатный обучающий мастер-класс «Мой бизнес» для предпринимателей региона. Его организовали Минэкономразвития России и университет «Синергия» в рамках крупного федерального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса «Популяризация предпринимательства». Генеральный партнер мероприятия «Мой бизнес» в Рязани — АО «Почта России».

Мастер-класс посетили более сотни участников — предприниматели с действующим бизнесом и начинающие. Почти трехчасовая программа мероприятия включала выступление спикеров, профессионалов из разных индустрий, которые на площадке конгресс-отеля «Амакс» рассказали, как открыть и вести бизнес внутри региона, а также выйти за его пределы.

Основатель федеральной сети батутных клубов Cosmica Максим Казанцев рассказал о том, как открыть в Рязани крупнейшую в своем сегменте сеть в России и выжить в кризис. Так, в 2015 году вместе с партнером он открыл первый в Рязани батутный центр. Сейчас Cosmica — это 11 клубов, восемь из которых работают по франшизе в различных регионах страны. В 2016 году Казанцев основал компанию по производству батутного и развлекательного оборудования. Сейчас на его оборудовании работает более 80 центров по всей России.

Алексей Натахин, основатель IT-компании «Мультибит» поделился основами финансового учета и рассказал, где «растворяется» прибыль. Участники мастер-класса узнали, из чего складываются отчеты о движении денежных средств, о прибыли и убытках, а также балансовый отчет.

«У меня „бизнес для бизнеса“ и в работе я очень часто общаюсь с предпринимателями с 10, 15 и 20-летним стажем, которые не знают и не понимают финансовых основ. Из-за этого теряют деньги, — отметил Натахин. — Само собой, в то время, когда я начинал, у меня не было старших товарищей, которые мне могли бы что-то рассказать, поделиться советом. Если бы они были, и эту информацию я впитывал, то, возможно, сейчас был бы на другом уровне и достиг большего».

Генеральный директор компании «Квантрон», предприниматель-инноватор Максим Шадрин, рассказал о цифровой трансформации на производстве и о том, как остаться полезным, когда автоматизация процессов вытесняет ручной труд.

Участники мастер-класса смогли задать интересующие вопросы, а также поучаствовали в интерактивной игре «обменяйся контактами».

«Посещение различных бизнес-конференций дает понимание, как другие люди развивают бизнес. Это необходимо, в том числе и для общения. Обмениваясь опытом, все идет гораздо быстрее», — отметила одна из участниц мастер-класса.