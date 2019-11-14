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14:06, 14 ноября 2019 172
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Рязанцы собрали на экспертизу воздуха почти сто тысяч

Рязанцы собрали на экспертизу воздуха почти сто тысяч

Фото: Pixabay.com

Рязанцы собрали на независимую экспертизу воздуха около 95 тысяч рублей. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщили в группе «Дышим чистым».

По предварительным расчетам, работа специалистов обойдется примерно в 350 тысяч рублей.

Активисты также сделали наклейки на телефоны и машины. Вырученные за них деньги пойдут на экспертизу.

Поддержать инициативу также предлагают:

  • переводами на банковскую карту: 4377 7200 0157 3583;
  • пожертвованиями через специальный краудфандинговый счет в банке;
  • переводом по кнопке «Пожертвовать» в меню группы (комиссию берет приложение «ВКонтакте», без комиссии только VK Pay).

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