Рязанцы собрали на экспертизу воздуха почти сто тысяч

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Фото: Pixabay.com
Рязанцы собрали на независимую экспертизу воздуха около 95 тысяч рублей. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщили в группе «
По предварительным расчетам, работа специалистов обойдется примерно в 350 тысяч рублей.
Активисты также сделали наклейки на телефоны и машины. Вырученные за них деньги пойдут на экспертизу.
Поддержать инициативу также предлагают:
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