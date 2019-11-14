Рязанцы смогут создать фотолетопись новогоднего города

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Рязанцам предложили поучаствовать в праздничном проекте и создать фотопроект новогоднего города. Для этого нужно поделиться снимками из семейного архива.
Фотографии в электронном виде принимают по адресу:
В теме письма нужно указать: фотопроект «Рязань новогодняя». Также желательно написать короткое сопроводительное письмо с указанием даты фото и фамилии автора.
Кроме того, желающие могут написать небольшую историю создания снимка или рассказ о самом запоминающемся праздновании Нового года в Рязани. Все это опубликуют в группе организатора — «М5 Молл» — «ВКонтакте». Здесь же пройдет голосование за лучшие фотографии и рассказы, авторы которых получат подарки.
Материалы, присланные на почту, используют для создания открыток в рамках проекта «Рязань — Новогодняя столица 2020».
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