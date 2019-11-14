Рязанцы смогут проверить продукты в лаборатории Роскачества

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Рязанцам предложили проверить продукты в мобильной лаборатории Роскачества, сообщила пресс-служба организации.
Покупатели смогут отдать на исследование молоко и хлеб на соответствие стандартам качества.
Хлеб проверят на пористость, показатель, который отвечает за качество. Молоко — на наличие антибиотиков в составе и долю жирности.
Также в пятницу, 15 ноября, с 12:00 до 15:00 пройдет дегустация хлеба и молока в гипермаркете «Европа» на улице Новоселов.
Кроме того, все желающие смогут получить консультации по выбору товаров потребительской корзины и правилам хранения продуктов.
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