Рязанцу грозит до десяти лет тюрьмы за попытку украсть сканер со склада

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Фото: Pixabay.com
Рязанец пытался украсть сканер со склада, расположенного на улице Троицкой в деревне Коледино Московской области. Об этом сообщила
В полицию поступило заявление от представителя крупной торговой сети. Оперативникам удалось задержать 41-летнего жителя Рязанской области, являющимся работником склада.
Общая сумма ущерба составила более 27 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу». Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.
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