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Рязанцев пригласили на забег Дедов Морозов. Об этом сообщили на
Мероприятие пройдет в понедельник, 18 ноября, на территории городского парка на улице Ленина, напротив здания администрации. Регистрация участников начнется в 9:30.
Соревнования проведут в следующих возрастных группах:
Победителей наградят грамотами и подарками. Предусмотрены также призы по номинациям:
Заявки на участие можно подать до 15 ноября на электронную почту:
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Праздник приурочен к окончанию уборочной кампании.