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12:00, 14 ноября 2019 325
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Рязанцев пригласили на забег Дедов Морозов

Рязанцев пригласили на забег Дедов Морозов

Рязанцев пригласили на забег Дедов Морозов. Об этом сообщили на сайте горадминистрации.

Мероприятие пройдет в понедельник, 18 ноября, на территории городского парка на улице Ленина, напротив здания администрации. Регистрация участников начнется в 9:30.

Соревнования проведут в следующих возрастных группах:

  • взрослый+ребенок (до 6 лет) — дистанция 250 метров;
  • взрослый+ребенок (7-10 лет) — дистанция 500 метров;
  • девочки 11-14 лет — дистанция 500 метров;
  • мальчики 11-14 лет — дистанция 500 метров;
  • девушки 15-17 лет — дистанция 500 метров;
  • юноши 15-17 лет — дистанция 500 метров;
  • женщины 18 лет и старше — дистанция 500 метров;
  • мужчины 18 лет и старше — дистанция 500 метров.

Победителей наградят грамотами и подарками. Предусмотрены также призы по номинациям:

  • самый оригинальный костюм;
  • корпоративный имидж коллектива;
  • самый многочисленный коллектив;
  • самый юный участник;
  • самый опытный участник.

Заявки на участие можно подать до 15 ноября на электронную почту: edelveys-r@yandex.ru или по адресу: улица Ленина, дом 35, кабинет 204, Быковой Оксане Сергеевне, тел. 25-51-36.


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