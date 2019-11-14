«Ростелеком» отменил плату за звонки с таксофонов на российские номера

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С ноября 2019 года «Ростелеком» отменил плату за внутризоновые и междугородные звонки на мобильные номера российских операторов связи. Таким образом, с таксофонов универсальной услуги связи (УУС) можно бесплатно звонить на любые стационарные и мобильные номера телефонов страны.
«Ростелеком» в статусе единственного оператора универсального обслуживания в России обеспечивает функционирование 148 тысяч таксофонов. Они установлены в 131 тысяче населенных пунктов страны, из них 118 тысяч от общего количества — это поселки, села, деревни, станицы и аулы с населением менее 500 человек.
«Мы шаг за шагом повышаем доступность и простоту использования универсальных услуг связи. С 1 июня текущего года „Ростелеком“ предоставил возможность позвонить на любой стационарный телефон в стране совершенно бесплатно и без таксофонной карты. С 1 ноября новый шаг — обнуление тарифов на звонки на мобильные телефоны любых российских операторов. Еще ранее мы отменили плату за доступ в интернет в точках Wi-Fi, которые установлены в малых сельских населенных пунктах. Уверен, что востребованность универсальных услуг станет еще больше и они помогут сельским жителям бесплатно решать максимум житейских задач — от звонков родным и близким до работы с порталом госуслуг», — подчеркнул президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.
В пресс-службе компании отметили, что в первую очередь таксофоны УУС выполняют социальную функцию — это до сих пор единственное средство связи во многих отдаленных и труднодоступных населенных пунктах страны. Значительную часть трафика с таксофонов составляют звонки в экстренные оперативные службы (скорая помощь, полиция, противопожарная служба, антитеррор).
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