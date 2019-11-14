Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:07, 14 ноября 2019 234
 0    0

«Ростелеком» отменил плату за звонки с таксофонов на российские номера

«Ростелеком» отменил плату за звонки с таксофонов на российские номера

С ноября 2019 года «Ростелеком» отменил плату за внутризоновые и междугородные звонки на мобильные номера российских операторов связи. Таким образом, с таксофонов универсальной услуги связи (УУС) можно бесплатно звонить на любые стационарные и мобильные номера телефонов страны.

«Ростелеком» в статусе единственного оператора универсального обслуживания в России обеспечивает функционирование 148 тысяч таксофонов. Они установлены в 131 тысяче населенных пунктов страны, из них 118 тысяч от общего количества — это поселки, села, деревни, станицы и аулы с населением менее 500 человек.

«Мы шаг за шагом повышаем доступность и простоту использования универсальных услуг связи. С 1 июня текущего года „Ростелеком“ предоставил возможность позвонить на любой стационарный телефон в стране совершенно бесплатно и без таксофонной карты. С 1 ноября новый шаг — обнуление тарифов на звонки на мобильные телефоны любых российских операторов. Еще ранее мы отменили плату за доступ в интернет в точках Wi-Fi, которые установлены в малых сельских населенных пунктах. Уверен, что востребованность универсальных услуг станет еще больше и они помогут сельским жителям бесплатно решать максимум житейских задач — от звонков родным и близким до работы с порталом госуслуг», — подчеркнул президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

В пресс-службе компании отметили, что в первую очередь таксофоны УУС выполняют социальную функцию — это до сих пор единственное средство связи во многих отдаленных и труднодоступных населенных пунктах страны. Значительную часть трафика с таксофонов составляют звонки в экстренные оперативные службы (скорая помощь, полиция, противопожарная служба, антитеррор).


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
«Ростелеком» создаст крупнейший в стране интегрированный провайдер цифровых сервисов

«Ростелеком» создаст крупнейший в стране интегрированный провайдер цифровых сервисов

ПАО «Ростелеком» объявил о том, что совет директоров компании одобрил сделку по приобретению 55% долей ООО «Т2 РТК Холдинг» (Tele2 Россия).

Популярное
Комментируемое
Новое
9:49, 4 ноября 2019 3 898
Федеральный телеканал показал сюжет о смерти 14-летней рязанки в туалете больницы
17:22, 5 ноября 2019 4 834
В Рязани в бывшем «Доме книги» откроется «Макдоналдс» 32
14:23, 8 ноября 2019 3 277
Главные вопросы о «мусорной реформе» в Рязанской области 9
8:09, 10 ноября 2019 1 834
Из рязанского торгового центра женщина украла детские вещи
18:07, 4 ноября 2019 1 414
В честь Дня народного единства рязанцы выстроились в огромную снежинку
Все новости
Голосования

Что бы вы хотели увидеть в Рязани к празднованию «Новогодней столицы»?

Окончание опроса: 1.12.2019
Архив голосований
Форум