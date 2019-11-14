Проект бюджета региона на 2020-2022 годы обсудили на публичных слушаниях

В четверг, 14 ноября, проект бюджета Рязанской области на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов обсудили на публичных слушаниях. В них приняли участие депутаты облдумы, представители правительства региона, министерств и ведомств, муниципальных образований, общественной и контрольно-счетной палат, общественных организаций и объединений, органов юстиции и налоговой службы.

Открыл заседание спикер облдумы Аркадий Фомин. Он отметил, что уже второй год публичные слушания проводятся перед принятием проекта бюджета в первом чтении, чтобы у депутатов было больше времени для подготовки поправок.

«Весь депутатский корпус активно включился в работу над законопроектом: мы тщательно проработали основные характеристики бюджета на комитетах. В расходной части бюджета учтены средства на выполнение всех социальных обязательств. Мы будем акцентировать внимание на софинансировании всех программ, связанных с реализацией нацпроектов многие из которых направлены на решение демографических проблем. Поэтому мы должны создать условия, чтобы продолжить строительство детсадов, школ, ФАПов, больниц», — подчеркнул Аркадий Фомин.

Зампред правительства Светлана Горячкина сообщила, что документ, определяющий жизнь региона на предстоящие три года, разработан на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития. Главные приоритеты расходной части обусловлены национальными целями и задачами, определенными указами президента РФ, национальными проектами, интегрированными в государственные программы. При формировании собственных доходов учитывалось поэтапное увеличение доли поступления акцизов в бюджеты субъектов. В рамках действующих соглашений с Минфином установлены достаточно жесткие требования по сокращению госдолга региона.

Министр финансов Марина Наумова представила основные параметры бюджета. На 2020 год доходы планируются в размере 56,8 миллиардов рублей, расходы — 58,4 миллиардов. Предусмотрены средства на зарплатные обязательства, строительство социально значимых объектов. На ближайшие три года на реализацию 11 национальных проектов заложено 31,2 млрд. рублей, из них 17,5 млрд. — средства федерального бюджета.

Бюджет на предстоящие три года сохраняет свою социальную направленность. Удельный вес только трех крупных отраслей — образования, здравоохранения, социальной политики — занимает более 56%. Это почти 33 млрд. рублей. Было озвучено, что эти цифры будут корректироваться после принятия Госдумой федерального бюджета, предусматривающего дополнительные субсидии регионам.

В бюджете сохранена государственная поддержка АПК, малого и среднего бизнеса, других социально значимых отраслей экономики, финансирование на создание благоприятного инвестиционного климата, развитие и реконструкцию коммунальной инфраструктуры, повышение качества предоставления государственных услуг.

В ходе обсуждения участники слушаний смогли высказать свои мнения, задать вопросы, которые касались мер по увеличению доходов региональных бюджетов, дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, строительства новых спортивных объектов, ремонта дорог и других тем.

В завершение заседания председатель профильного комитета думы Михаил Агапкин озвучил следующее решение: рекомендовать облдуме продолжить работу по рассмотрению проекта бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов с учетом итогов публичных слушаний.