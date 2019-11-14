Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:51, 14 ноября 2019 186
 0    0

Приставы арестовали имущество рязанцев, не плативших алименты

Приставы арестовали имущество рязанцев, не плативших алименты

Приставы взыскали с рязанцев, которые не платили алименты, более 200 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Кроме того, приставы оценили имущество нарушителей и арестовали их собственность на общую сумму 753 тысячи. Всего во время рейда рассмотрели 500 исполнительных производств, задолженность по которым составляет 11,5 млн.

Отмечается, что местонахождение 36 должников, общая сумма невыплаченных алиментов которых 2,8 млн, не установили.

«Такие случаи определяются, как перспективные для заведения розыскного дела. Злостным неплательщикам грозит уголовная ответственность, согласно статье 157 УК», — говорится в сообщении.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
«Ростелеком» создаст крупнейший в стране интегрированный провайдер цифровых сервисов

«Ростелеком» создаст крупнейший в стране интегрированный провайдер цифровых сервисов

ПАО «Ростелеком» объявил о том, что совет директоров компании одобрил сделку по приобретению 55% долей ООО «Т2 РТК Холдинг» (Tele2 Россия).

Популярное
Комментируемое
Новое
9:49, 4 ноября 2019 3 898
Федеральный телеканал показал сюжет о смерти 14-летней рязанки в туалете больницы
17:22, 5 ноября 2019 4 834
В Рязани в бывшем «Доме книги» откроется «Макдоналдс» 32
14:23, 8 ноября 2019 3 277
Главные вопросы о «мусорной реформе» в Рязанской области 9
8:09, 10 ноября 2019 1 834
Из рязанского торгового центра женщина украла детские вещи
18:07, 4 ноября 2019 1 414
В честь Дня народного единства рязанцы выстроились в огромную снежинку
Все новости
Голосования

Что бы вы хотели увидеть в Рязани к празднованию «Новогодней столицы»?

Окончание опроса: 1.12.2019
Архив голосований
Форум