Приставы арестовали имущество рязанцев, не плативших алименты

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Приставы взыскали с рязанцев, которые не платили алименты, более 200 тысяч рублей. Об этом сообщила
Кроме того, приставы оценили имущество нарушителей и арестовали их собственность на общую сумму 753 тысячи. Всего во время рейда рассмотрели 500 исполнительных производств, задолженность по которым составляет 11,5 млн.
Отмечается, что местонахождение 36 должников, общая сумма невыплаченных алиментов которых 2,8 млн, не установили.
«Такие случаи определяются, как перспективные для заведения розыскного дела. Злостным неплательщикам грозит уголовная ответственность, согласно статье 157 УК», — говорится в сообщении.
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