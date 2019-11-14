Под Воронежем пенсионер получил срок за изнасилование восьмилетней внучки

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В Новой Усмани осудили 60-летнего пенсионера за изнасилование восьмилетней внучки. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.
В 2018 году мужчина, используя беспомощное состояние девочки, насиловал ее.
Пенсионера признали виновным как минимум в трех эпизодах.
Злоумышленник отрицал свою вину в преступлениях.
Суд назначил ему 15 лет колонии строгого режима.
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Праздник приурочен к окончанию уборочной кампании.