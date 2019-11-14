Общественники задали вопросы на слушаниях проекта бюджета Рязанской области на три года

В четверг, 14 ноября, проект бюджета Рязанской области на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов обсудили на публичных слушаниях. В них приняли участие депутаты облдумы, представители правительства региона, министерств и ведомств, муниципальных образований, общественной и контрольно-счетной палат, общественных организаций и объединений, органов юстиции и налоговой службы.

В ходе обсуждения проекта бюджета на предстоящую трехлетку участники слушаний смогли высказать свои мнения, задать вопросы. От жителей региона поступили видеообращения. Так, Елизавета Дорохина из Дашково-Песочни обозначила проблему нехватки мест в ясельных группах детских садов, поинтересовавшись, как она будет решаться. Министр образования и молодежной политики региона Ольга Щетинкина ответила, что в следующем году в Рязани создадут 400 дополнительных мест за счет расширения пяти детских садов, три из которых расположены как раз в Дашково-Песочне.

Павел Артемов из Мослова рассказал о том, как жители села участвуют в программе поддержки местных инициатив, уточнив, будет ли она продолжена и какое финансирование заложено в областном бюджете на эти цели. Заместитель министра по делам территорий и информационной политике Жанна Фомина пояснила, что данная программа хорошо себя зарекомендовала, в проекте трехлетнего бюджета на ее реализацию ежегодно зарезервировано по 150 миллионов рублей.

Первый заместитель председателя Рыбновской районной Думы Григорий Колотилин затронул тему ремонта дорог и спросил, вырастут ли объемы финансовой помощи муниципалитетам на эти цели. По словам министра транспорта и автомобильных дорог Вадима Решетника, до 2022 года планируется привести в нормативное состояние порядка 35% от общей протяженности дорог Рязанской агломерации. Поддержка муниципалитетам на ремонт местных дорог в следующем году составит 1,7 млрд. рублей, что на 70% больше, чем в 2019-м. Глава ведомства призвал работать здесь комплексно: муниципалитетам быть более активными при подготовке проектной документации и подаче заявок.

Отвечая на вопрос председателя общественного Совета при облдуме Станислава Сливина об оказании помощи людям, которым требуется постоянный уход министр труда и соцзащиты Валерий Емец рассказал о реализации в регионе программы по долговременному уходу за гражданами пожилого возраста и инвалидами, утратившими способность к самообслуживанию. В настоящее время система внедрена в семи муниципальных образованиях области, в следующем году она будет действовать повсеместно. Более 200 млн. выделяется на создание службы помощников по уходу, на школы ухода для родственников, организацию пунктов выдачи технических средств реабилитации.

Глава муниципального образования — город Рязань Юлия Рокотянская поинтересовалась у Марины Наумовой о том, будет ли решен вопрос с оснащением строящейся школы на 1100 мест в рязанской Горроще. Марина Наумова пояснила, что в бюджете на эти цели заложено более 90 млн рублей.

Глава администрации Заборьевского сельского поселения Ирина Копылова задала вопрос о том, будет ли регион принимать участие в реализации федеральной программы «Земский учитель», направленной на решение кадровой проблемы сельских школ. Как пояснила министр образования и молодежной политики Ольга Щетинкина, с 2020 года в регионе в этой программе смогут участвовать 33 человека в возрасте до 55 лет. Каждому желающему переехать в сельскую местность будет выплачено по 1 млн. рублей, при этом учитель обязан отработать на предоставленном месте не менее 5 лет. В 2020 году на эти цели выделят 33 миллиона, из которых 29,3 миллиона поступят из федерального бюджета.

На вопрос депутата Заборьевского сельского поселения Павла Грибкова замминистра спорта Павел Гамзин рассказал о строительстве спортивных объектов в регионе в 2020 году. По его информации, в 13 районах появятся спортплощадки для ГТО, начнется строительство футбольного манежа и крытого катка в Рязани, а также футбольного поля в Ряжске.

В завершение заседания председатель профильного комитета думы Михаил Агапкин озвучил следующее решение: рекомендовать облдуме продолжить работу по рассмотрению проекта бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов с учетом итогов публичных слушаний.