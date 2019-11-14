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10:03, 14 ноября 2019 179
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Назван победитель конкурса самых смешных фотографий дикой природы

Назван победитель конкурса самых смешных фотографий дикой природы

Объявлены результаты конкурса самых смешных фотографий дикой природы Comedy Wildlife Photography Awards 2019. Его участниками стали авторы из 68 стран, которые представили около четырех тысяч работ.

Гран-при конкурса получила британка Сара Скиннер, сделавшая кадр под названием «Хватай жизнь за!!!».

Обладателем приза зрительских симпатий стал Гарри Уокер — автор снимка «О, боже!».

Все фотографии, которые вышли в финал, можно посмотреть здесь.


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