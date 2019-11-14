Назван победитель конкурса самых смешных фотографий дикой природы

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Объявлены результаты конкурса самых смешных фотографий дикой природы Comedy Wildlife Photography Awards 2019. Его участниками стали авторы из 68 стран, которые представили около четырех тысяч работ.
Гран-при конкурса получила британка Сара Скиннер, сделавшая кадр под названием «Хватай жизнь за!!!».
Обладателем приза зрительских симпатий стал Гарри Уокер — автор снимка «О, боже!».
Все фотографии, которые вышли в финал, можно посмотреть
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