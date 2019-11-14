На здании новомичуринского техникума обнаружили трещину во всю стену

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В Новомичуринске на здании многоотраслевого техникума обнаружили трещину во всю стену. Об этом, в четверг, 14 ноября, рассказала жительница города.
По ее словам, трещину от крыши до первого этажа учебного заведения заметили в понедельник, 11 ноября. Женщина предположила, что она образовалась из-за ремонта крыши, на которую рабочие положили много груза.
«Студенты и преподаватели боятся находиться в кабинетах физики, информатики, иностранных языков, а также рабочего кабинета поваров и мастерской электриков, по которым пошла трещина, — уточнила рязанка. — В них сыплется штукатурка, появились трещины по углам. Занятия проводят в других кабинетах. Сейчас на здании ставят стяжки, чтобы стена не разрушилась дальше».
Она отметила, что «администрация не хочет поднимать шума».
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