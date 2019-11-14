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9:23, 14 ноября 2019 152
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На Южной окружной столкнулись «Хендай» и «Форд»

На Южной окружной столкнулись «Хендай» и «Форд»

В четверг, 14 ноября, на Южной окружной столкнулись Hyundai Sonata и Ford Focus. Фото опубликовали в группе «ДТП, аварии Рязань».

По словам очевидцев, движение затруднено со стороны Москвы.

Обстоятельства аварии уточняются.


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