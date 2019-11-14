На улице Свободы маршрутка сбила женщину

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В среду, 13 ноября, в Рязани рядом с домом №4 на улице Свободы маршрутка сбила пешехода. Об этом сообщила
36-летний местный житель за рулем Ford, двигаясь от Торгового городка в сторону площади Свободы, сбил 41-летнюю женщину.
По предварительной информации, она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пострадавшую доставили в больницу.
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