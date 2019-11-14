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Фото: Pixabay.com
Дмитрий Медведев поддержал отказ от пластиковой тары. Премьер-министр отметил, что в последние годы произошел «взрыв использования пластика», передает
«Это мина для развития на столетие вперед», — считает политик.
По его словам, нужно постепенно менять систему упаковки продукции. Так, он сичтает возможным использоватьв качестве обертки бумагу или упаковку, которая подлежит полной утилизации.
«Или надо создавать производства, которые будут потреблять пластик в полном объеме. Это сделать не очень просто, но делать шаги в этом направлении надо», — уверен премьер.
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