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19:05, 14 ноября 2019 458
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Любимов сходил на открытие выставки «Собибор»

Любимов сходил на открытие выставки «Собибор»

Фото: Администрация Рязани

В четверг, 14 ноября, губернатор Николай Любимов сходил на открытие выставки «Собибор» в библиотеке имени Горького. Экспозицию посвятили 76-й годовщине восстания узников фашистского лагеря смерти, сообщил сайт мэрии Рязани.

«Каждая такая экспозиция, каждое слово, сказанное в память об узниках нацистских концлагерей, каждая фотография, мемориальная доска и цветок под ней — это продолжение боя за Победу плечом к плечу с нашими дедами и прадедами», — сказал глава региона.

На открытие выставки приехали представитель Фонда Алексея Печерского Юлия Макарова и внук Алексея Вайцена Александр Вайцен.

Справка:

Восстанием узников в лагере Собибор руководил лейтенант Красной Армии Александр Печерский. Его соратник Алексей Вайцен руководил группой, которая вступила в бой с охраной лагеря, чтобы безоружные пленники смогли сбежать.

Алексей Вайцен прошел войну, а после жил в Рязани, где служил в десантных войсках и работал в «Рязаньэнерго».


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