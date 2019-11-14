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Фото: Администрация Рязани
В четверг, 14 ноября, губернатор Николай Любимов сходил на открытие выставки «Собибор» в библиотеке имени Горького. Экспозицию посвятили 76-й годовщине восстания узников фашистского лагеря смерти,
«Каждая такая экспозиция, каждое слово, сказанное в память об узниках нацистских концлагерей, каждая фотография, мемориальная доска и цветок под ней — это продолжение боя за Победу плечом к плечу с нашими дедами и прадедами», — сказал глава региона.
На открытие выставки приехали представитель Фонда Алексея Печерского Юлия Макарова и внук Алексея Вайцена Александр Вайцен.
Справка:
Восстанием узников в лагере Собибор руководил лейтенант Красной Армии Александр Печерский. Его соратник Алексей Вайцен руководил группой, которая вступила в бой с охраной лагеря, чтобы безоружные пленники смогли сбежать.
Алексей Вайцен прошел войну, а после жил в Рязани, где служил в десантных войсках и работал в «Рязаньэнерго».
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