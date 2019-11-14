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10:33, 14 ноября 2019 1 310
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Гипермаркету пришлось утилизировать рыбу из аквариума, в который нырнул рязанец 6

Гипермаркету пришлось утилизировать рыбу из аквариума, в который нырнул рязанец

«Глобусу» пришлось утилизировать рыбу из аквариума, в котором искупался 21-летний рязанец. Об это RZN.info сообщила руководитель отдела корпоративных коммуникаций гипермаркетов Наталья Бычкова.

По ее словам, сотрудники магазина избавились от 48,8 кг живого карпа. Сам аквариум остался цел, в нем провели санитарную обработку.

Напомним, свою выходку молодой человек снял на видео. В полиции рассказали, как его накажут.


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