Гипермаркету пришлось утилизировать рыбу из аквариума, в который нырнул рязанец

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«Глобусу» пришлось утилизировать рыбу из аквариума, в котором искупался 21-летний рязанец. Об это RZN.info сообщила руководитель отдела корпоративных коммуникаций гипермаркетов Наталья Бычкова.
По ее словам, сотрудники магазина избавились от 48,8 кг живого карпа. Сам аквариум остался цел, в нем провели санитарную обработку.
Напомним, свою выходку молодой человек снял на
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