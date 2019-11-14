Экотехнопарк для переработки мусора появится в Рязанском районе

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Для решения проблемы утилизации твердых бытовых отходов в Рязанском регионе планируется построить экотехнопарк. Об этом RZN.info сообщили источники в областном правительстве.
Экотехнопарк — это комплекс объектов и оборудования, предназначенных для обработки, утилизации и обезвреживания бытовых отходов с последующим производством из них промышленной продукции.
На его территории, как утверждают в правительстве, также планируется вести научную и образовательную деятельность.
На строительство комплекса в рамках региональной программы по обращению с отходами выделят 3 миллиарда 345 миллионов рублей. Большую часть этих денег составят средства частных инвесторов.
Парк собираются возвести до 2024 года в районе между селами Ивкино и Поленское Рязанского района.
Мусорная реформа предполагает также строительство семи мусороперегрузочных станций в Рыбновском, Скопинском, Ряжском, Сасовском, Шиловском, Касимовском и Спасском районах. Станции необходимы для перегрузки отходов из мусоровозов в автомобили большей вместимости для дальнейшей транспортировки в технопарк. Создание одной такой станции обойдется в 15 тысяч рублей. Участки для их строительства на сегодняшний день еще не выбраны.
Ранее о появлении экотенхопарка
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