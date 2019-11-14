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8:19, 14 ноября 2019 383
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Беленецкий обсудил с гендиректором «Эко-Пронска» проблему вывоза мусора в Рязани

Беленецкий обсудил с гендиректором «Эко-Пронска» проблему вывоза мусора в Рязани

В среду, 13 ноября, зампред регионального правительства Евгений Беленецкий встретился с министром ТЭК и ЖКХ региона Андреем Устиновым и гендиректором компании «Эко-Пронск» Валерием Матюхиным, сообщил сайт регионального правительства.

Беленецкий отметил, что с начала реализации реформы прошло две недели.

«Пока текущую ситуацию нельзя назвать благополучной. К губернатору и мне поступает большое число жалоб от жителей региона. Все проблемы нужно урегулировать в ближайшее время, если потребуется, будем собираться и анализировать ситуацию ежедневно, включая выходные», — заявил он.

На совещании обсудили необходимость корректировки графиков вывоза мусора, а также установку контейнеров в населенных пунктах.

Кроме того, зампред поручил гендиректору «Эко-Пронска» разработать «дорожную карту» по решению проблемных вопросов, министру ТЭК и ЖКХ региона — провести совещание с представителями муниципальных образований, совместно проанализировать возникающие проблемы и определить пути их решения.

Беленецкий отметил важность оперативного и эффективного реагирования на обращения рязанцев.

Напомним, ранее губернатор Николай Любимов поручил оперативно решить проблему с вывозом мусора.


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