Беленецкий обсудил с гендиректором «Эко-Пронска» проблему вывоза мусора в Рязани

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В среду, 13 ноября, зампред регионального правительства Евгений Беленецкий встретился с министром ТЭК и ЖКХ региона Андреем Устиновым и гендиректором компании «Эко-Пронск» Валерием Матюхиным, сообщил
Беленецкий отметил, что с начала реализации реформы прошло две недели.
«Пока текущую ситуацию нельзя назвать благополучной. К губернатору и мне поступает большое число жалоб от жителей региона. Все проблемы нужно урегулировать в ближайшее время, если потребуется, будем собираться и анализировать ситуацию ежедневно, включая выходные», — заявил он.
На совещании обсудили необходимость корректировки графиков вывоза мусора, а также установку контейнеров в населенных пунктах.
Кроме того, зампред поручил гендиректору «Эко-Пронска» разработать «дорожную карту» по решению проблемных вопросов, министру ТЭК и ЖКХ региона — провести совещание с представителями муниципальных образований, совместно проанализировать возникающие проблемы и определить пути их решения.
Беленецкий отметил важность оперативного и эффективного реагирования на обращения рязанцев.
Напомним, ранее губернатор Николай Любимов
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