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9:08, 14 ноября 2019 109
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Бастрыкин поручил проверить систему охраны в колледже Благовещенска, где студент расстрелял сверстников

Бастрыкин поручил проверить систему охраны в колледже Благовещенска, где студент расстрелял сверстников

Глава СК Александр Бастрыкин направил в Благовещенск опытных криминалистов на место трагедии, где студент расстрелял сверстников. Об этом сообщил сайт следкома России.

Также он поручил проверить систему охраны, дать оценку действиям всех должностных лиц колледжа и установить причины и условия, способствовавшие совершению учащимся данного преступления.

Напомним, в четверг, 14 ноября, в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства 19-летний учащийся расстрелял из охотничьего оружия своих одногруппников. В результате один из учащихся погиб, еще трое с огнестрельными ранениями доставлены в больницу, им оказывается экстренная медицинская помощь. После этого злоумышленник застрелился.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК (убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений).

По данным СМИ, причиной произошедшего мог стать конфликт между сверстниками.


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