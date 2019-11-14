Бастрыкин поручил проверить систему охраны в колледже Благовещенска, где студент расстрелял сверстников

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Глава СК Александр Бастрыкин направил в Благовещенск опытных криминалистов на место трагедии, где студент расстрелял сверстников. Об этом сообщил
Также он поручил проверить систему охраны, дать оценку действиям всех должностных лиц колледжа и установить причины и условия, способствовавшие совершению учащимся данного преступления.
Напомним, в четверг, 14 ноября, в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства 19-летний учащийся расстрелял из охотничьего оружия своих одногруппников. В результате один из учащихся погиб, еще трое с огнестрельными ранениями доставлены в больницу, им оказывается экстренная медицинская помощь. После этого злоумышленник застрелился.
Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК (убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений).
По данным СМИ, причиной произошедшего мог стать
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНа Южной окружной столкнулись «Хендай» и «Форд»
|
cледующая новость →Рязанские активисты пожаловались на неработающую лабораторию для замеров воздуха
«Автоколонна 1310» обанкротилась, а ее имущество передали «Управлению рязанского троллейбуса».