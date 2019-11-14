А что в кино? «Ангелы Чарли», «Грех» и другие новинки

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Фото: Kinopoisk.ru
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша RZN.info расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
Комедийный боевик «Ангелы Чарли» режиссера Элзабет Бенкс — это перезапуск одноименной популярной медиафраншизы. Фильм также является продолжением телесериала «Ангелы Чарли».
Российско-итальянский фильм «Грех» Андрея Кончаловского посвящен жизни скульптора и художника Микеланджело Буонарроти, а спортивная биографическая драма «Ford против Ferrari» режиссера Джеймса Мэнголда рассказывает о подлинной истории борьбы между командами за победу в гонке «24 часа Ле-Мана» 1966 года.
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Праздник приурочен к окончанию уборочной кампании.