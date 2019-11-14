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14:53, 14 ноября 2019 301
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А что в кино? «Ангелы Чарли», «Грех» и другие новинки

А что в кино? «Ангелы Чарли», «Грех» и другие новинки

Фото: Kinopoisk.ru

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша RZN.info расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Комедийный боевик «Ангелы Чарли» режиссера Элзабет Бенкс — это перезапуск одноименной популярной медиафраншизы. Фильм также является продолжением телесериала «Ангелы Чарли».

Российско-итальянский фильм «Грех» Андрея Кончаловского посвящен жизни скульптора и художника Микеланджело Буонарроти, а спортивная биографическая драма «Ford против Ferrari» режиссера Джеймса Мэнголда рассказывает о подлинной истории борьбы между командами за победу в гонке «24 часа Ле-Мана» 1966 года.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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