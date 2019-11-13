Житель Шацка едва не убил знакомую лопатой

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Житель села Большое Агишево Шацкого района едва не убил свою знакомую лопатой, пишет издательство «
По словам подозреваемого, утром после поминок он похмелился и пошел к своей подруге, но та не хотела пускать его в дом и начала выталкивать.
В ответ мужчина на нее кричал, схватил лопату и замахнулся с криком: «Убью!».
Испугавшаяся местная жительница испугалась вызвала полицейских.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК.
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