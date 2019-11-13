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16:47, 13 ноября 2019 260
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Житель Шацка едва не убил знакомую лопатой

Житель Шацка едва не убил знакомую лопатой

Житель села Большое Агишево Шацкого района едва не убил свою знакомую лопатой, пишет издательство «Пресса».

По словам подозреваемого, утром после поминок он похмелился и пошел к своей подруге, но та не хотела пускать его в дом и начала выталкивать.

В ответ мужчина на нее кричал, схватил лопату и замахнулся с криком: «Убью!».

Испугавшаяся местная жительница испугалась вызвала полицейских.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК.


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