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Житель Нефтекамска заставил девятилетнего сына избить журналиста. Прокуратура начала проверку после ролика в интернете, пишет
На видео мужчина грубо разговаривал с автором ролика. После этого он обратился к ребенку, который сидел в машине, призвав его ударить человека:"Давай бей его! Пни! Дай между ног! Кулаком дай в глаз!"
Мальчик, послушав отца, начал бить оператора. Тот в свою очередь пытался оттолкнуть ребенка, а отец накинулся на журналиста со словами: «Ты что трогаешь моего ребенка!»
По данным СМИ, конфликт произошел из-за строительства проезда к магазину. Местные жители выступают против прокладки дороги через аллею. Чтобы разобраться в ситуации, на место приехал депутат горсовета, а бизнесмен, занимающийся строительством, вступил с ним в перепалку.
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«Автоколонна 1310» обанкротилась, а ее имущество передали «Управлению рязанского троллейбуса».