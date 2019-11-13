Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:37, 13 ноября 2019 100
 0    0

Житель Нефтекамска заставил девятилетнего сына избить журналиста

Житель Нефтекамска заставил девятилетнего сына избить журналиста

Житель Нефтекамска заставил девятилетнего сына избить журналиста. Прокуратура начала проверку после ролика в интернете, пишет РИА Новости.

На видео мужчина грубо разговаривал с автором ролика. После этого он обратился к ребенку, который сидел в машине, призвав его ударить человека:"Давай бей его! Пни! Дай между ног! Кулаком дай в глаз!"

Мальчик, послушав отца, начал бить оператора. Тот в свою очередь пытался оттолкнуть ребенка, а отец накинулся на журналиста со словами: «Ты что трогаешь моего ребенка!»

По данным СМИ, конфликт произошел из-за строительства проезда к магазину. Местные жители выступают против прокладки дороги через аллею. Чтобы разобраться в ситуации, на место приехал депутат горсовета, а бизнесмен, занимающийся строительством, вступил с ним в перепалку.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
«Сон и пища — за рулем». Как изменились условия работы водителей и кондукторов рязанских автобусов

«Сон и пища — за рулем». Как изменились условия работы водителей и кондукторов рязанских автобусов 1

«Автоколонна 1310» обанкротилась, а ее имущество передали «Управлению рязанского троллейбуса».

Популярное
Комментируемое
Новое
10:52, 31 октября 2019 7 202
Жена рязанского губернатора поменяла место работы 11
13:33, 31 октября 2019 4 330
Через Рязань пустят поезда до Крыма 8
9:49, 4 ноября 2019 3 758
Федеральный телеканал показал сюжет о смерти 14-летней рязанки в туалете больницы
17:22, 5 ноября 2019 4 503
В Рязани в бывшем «Доме книги» откроется «Макдоналдс» 30
14:23, 8 ноября 2019 2 950
Главные вопросы о «мусорной реформе» в Рязанской области 7
Все новости
Форум