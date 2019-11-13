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Портал Superjob.ru провел исследование среди работающих компаний-работодателей. По его результатам строительно-промышленная компания «Зеленый сад» получила статус «Привлекательный работодатель — 2019».
Superjob.ru отметил не только активную деятельность компании «Зеленый сад» по привлечению персонала и большой отклик соискателей, но и достойный уровень вознаграждения, предлагаемый компанией в своих вакансиях.
«Звание „Привлекательный работодатель — 2019“, полученное компанией „Зеленый сад“, — это показатель доверия cоискателей и знак перспективной и открытой компании, имеющей стабильное положение на рынке. Статус „Привлекательный работодатель“ гарантирует cоискателю вакансии, что он получает достоверную и проверенную информацию о компании-работодателе и ее вакансиях», — прокомментировали в компании.
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