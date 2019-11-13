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14:36, 13 ноября 2019 582
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Завершилось расследование убийства пропавшего после перестрелки рязанца

Завершилось расследование убийства пропавшего после перестрелки рязанца

Завершилось расследование убийства пропавшего после перестрелки рязанца. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Уголовное дело возбудили 17 февраля 2018 года по факту исчезновения 53-летнего Бегмахмада Медведева, который выехал из Рязани в Калужскую область на коричневом Nissan Qashqai и пропал.

По версии следствия, в декабре 2017 года 27-летний обвиняемый познакомился с потерпевшим, во время общения с которым узнал о наличии у мужчины значительной суммы денег на банковском счете.

Получив доступ к его счетам через мобильное приложение, фигурант намеревался украсть более одного миллиона рублей. Однако из-за лимита он смог перевести только 500 тысяч рублей.

В феврале 2018 года мужчина со своим приятелем заманили Медведева в гараж, где избили его, нанеся не менее 30 ударов молотком по голове. От полученных травм потерпевший скончался на месте. Завладев автомобилем погибшего, а также его огнестрельным оружием, соучастники вывезли труп за город и закопали в поле.

Кроме того, злоумышленник использовал поддельные «права», пытаясь избежать ответственности.

Двух жителей Рязанской области обвинили в разбое с применением оружия и причинением тяжкого вреда здоровью, убийстве группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем, хищение оружия, одному из фигурнатов — покушение на кражу в особо крупном размере и использование подложного документа.

Дело направили в суд для рассмотрения по существу.


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