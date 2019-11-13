Завершилось расследование убийства пропавшего после перестрелки рязанца

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Завершилось расследование
Уголовное дело возбудили 17 февраля 2018 года по факту исчезновения 53-летнего Бегмахмада Медведева, который
По версии следствия, в декабре 2017 года 27-летний обвиняемый познакомился с потерпевшим, во время общения с которым узнал о наличии у мужчины значительной суммы денег на банковском счете.
Получив доступ к его счетам через мобильное приложение, фигурант намеревался украсть более одного миллиона рублей. Однако из-за лимита он смог перевести только 500 тысяч рублей.
В феврале 2018 года мужчина со своим приятелем заманили Медведева в гараж, где избили его, нанеся не менее 30 ударов молотком по голове. От полученных травм потерпевший скончался на месте. Завладев автомобилем погибшего, а также его огнестрельным оружием, соучастники вывезли труп за город и закопали в поле.
Кроме того, злоумышленник использовал поддельные «права», пытаясь избежать ответственности.
Двух жителей Рязанской области обвинили в разбое с применением оружия и причинением тяжкого вреда здоровью, убийстве группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем, хищение оружия, одному из фигурнатов — покушение на кражу в особо крупном размере и использование подложного документа.
Дело направили в суд для рассмотрения по существу.
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