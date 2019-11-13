За неделю в Рязанской области подорожали яйца и гречка

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
За неделю, с 6 по 11 ноября, в Рязанской области на 1,8% подорожали яйца. Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.
Цана также повысилась на:
Подешевели за это время:
Цены на говядину, свинину, баранину, соль, муку пшеничную, хлеб ржаной, ржано-пшеничный, вермишель, рыбу мороженую не изменились.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНа РЗН. инфо завершилось голосование читателей за «Человека года-2019»
|
cледующая новость →В России увеличили максимальный размер пособия по беременности
«Автоколонна 1310» обанкротилась, а ее имущество передали «Управлению рязанского троллейбуса».