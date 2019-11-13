За неделю в Рязани подешевели сахар и морковь

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За неделю, с 6 по 11 ноября, в Рязани снизились цены на сахар (на 5,8%) и морковь (на 3,4%). Мониторинг цен предоставил Рязаньстат.
Кроме того, подешевели капуста белокочанная (на 5,9%), яблоки (на 2,3%), рыба мороженная (на 1%).
Незначительно увеличились цены на яйца куриные, крупу гречневую-ядрицу, картофель, огурцы свежие, помидоры свежие.
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Праздник приурочен к окончанию уборочной кампании.