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8:37, 13 ноября 2019 337
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За неделю в Рязани подешевели сахар и морковь

За неделю в Рязани подешевели сахар и морковь

За неделю, с 6 по 11 ноября, в Рязани снизились цены на сахар (на 5,8%) и морковь (на 3,4%). Мониторинг цен предоставил Рязаньстат.

Кроме того, подешевели капуста белокочанная (на 5,9%), яблоки (на 2,3%), рыба мороженная (на 1%).

Незначительно увеличились цены на яйца куриные, крупу гречневую-ядрицу, картофель, огурцы свежие, помидоры свежие.


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